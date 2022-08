Op1 live vanuit Ter Apel: ’Een uitdaging’

Een tweet van eindredacteur Rachel Franse, waarin zij meldde dat ze aan het opbouwen waren in Ter Apel, kreeg een stortvloed aan negatieve reacties. ’Een reportage, ja, snap ik. Maar er een heel circus van maken? Doe maar niet’, zegt iemand. ’Over de rug van de mensen ter plekke sensatie-tv maken’, vindt een ander. ’EO, gaan jullie nou de barmhartige Samaritaan uithangen , maar geen enkele vluchteling aan tafel, of minstens tien om hún verhaal te doen?’, zegt de volgende.

Met dat laatste is het COA zelf het sowieso oneens. Volgens een woordvoerder heeft Op1 toestemming gekregen „omdat het belangrijk is dat er aandacht voor de problematiek in Ter Apel is. Het wordt in deze uitzending breed neergezet, met gasten uit de politiek, de hulpverlening en met de mensen om wie het gaat: (voormalige) vluchtelingen”, stelt hij. De thema-uitzending is volgens hem ook niet per se heel uitzonderlijk. „We laten zo vaak camera’s toe op het terrein.”

Bertus Tichelaar, tijdens het gesprek nog ter hoogte van Emmen („Ja, Ter Apel is écht wel ver weg”), noemt de live-uitzending wel „een uitdaging.” Maar het voegt volgens hem wel degelijk wat toe. „We zijn op de plek waar het afgelopen weken mis ging, dat mensen buiten op het gras moesten slapen omdat er geen plek in de opvang was. Dáár kunnen we spreken met de COA-directeur en de locatiemanager, over wat zij hebben meegemaakt, maar ook met de burgemeester en met omwonenden. Er is bijvoorbeeld ook een voormalig vluchteling die nu als vrijwilliger werkt in Ter Apel. Kijk, die mensen had je vanuit de studio in Hilversum nooit bij elkaar gevonden.”

Studio

De talkshow, die zoals gebruikelijk om 22:15 uur begint, wordt gepresenteerd door Margje Fikse en Giovanca Ostiana. Op het COA-terrein is een studio-setting neergezet, met aan tafel onder meer COA-bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker, burgemeester van Westerwolde Jaap Velema, COA-adjunct regiomanager Gert-Jan Stuivenberg, PvdA-Kamerlid Kati Piri, politiek verslaggever Thomas van Groningen, hulpverlener Roos Ykema, PKN-directeur Jurjen de Groot, fractievoorzitter CDA Westerwolde Herma Hemmen en statushouders Mohammed Saadulla en Jawad Dababsi.

Voor kritische geluiden is ook ruimte, stelt Tichelaar. „Natuurlijk, onze politiek redacteur is er ook, om te vragen wat er beter kan, wat anders moet, wat het kabinet kan doen. Elke vraag kan worden gesteld. Het is wel jammer dat we staatssecretaris Eric van de Burg niet aan tafel konden krijgen.” En de asielzoekers zelf? „Giovanca en Margje hebben dinsdagmiddag al een aantal van hen gesproken, ook met camera erbij. Dat laten we in de uitzending zien. Ze zitten niet aan tafel omdat dat qua taal lastig is, in een live talkshow.”