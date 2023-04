Bloedbad in bank VS: thuiswerker ziet via Teams hoe collega’s worden doodgeschoten

De schutter zou een afscheidsbrief voor zijn ouders en een vriend hebben achtergelaten. In de brief kondigde hij aan een aanslag op de bank te gaan plegen. Het is niet duidelijk of het om een brief op papier of om een email ging, meldt CNN. De politie wil nog niets zeggen over het motief voor de vijfvoudige moord.

De slachtoffers, Joshua Barrick (40), Deana Eckert (57) Thomas Elliot (63), Juliana Farmer (45) en James Tutt (64), waren collega’s van de schutter. Alle slachtoffers hadden hoge functies bij de bank.

Sturgeon stapte om half negen ’s ochtends de bank binnen, nog voor die open ging voor het publiek. Met een lang geweer opende hij op de eerste verdieping het vuur op zijn ex-collega’s. Elders in het gebouw wisten bankmedewerkers zich in veiligheid te brengen door zichzelf op te sluiten in een kluis.

Een bankmedewerker die thuis zat te vergaderen met haar collega’s op kantoor, kon het drama via Microsoft Teams op haar beeldscherm volgen. „Kort nadat de vergadering was begonnen, hoorde ik schoten”, vertelt Rebecca Buchheit-Sims. „Ik zag hoe collega’s werden doorgeschoten. Anders kan ik het niet omschrijven.” De vrouw kende de schutter niet persoonlijk, maar herinnerde hem om zijn ’vlakke persoonlijkheid’. Ook noemt ze hem ’extreem intelligent’ en heeft ze hem ’nooit boos gezien’.

De schutter werd kort na het bloedbad doodgeschoten door agenten. Zijn daden streamde hij live op Instagram. De schokkende beelden zijn offline gehaald.

Een oud-klasgenoot van Sturgeon zegt dat er geen voortekenen waren voor zijn gruweldaad. Sturgeon werkte in de zomer van 2018, 2019 en 2020 als tijdelijke kracht bij de bank. In juni 2021 ging hij er fulltime aan de slag als ontwikkelingsprofessional. In april 2022 kreeg hij volgens zijn pagina op LinkedIn promotie en mocht hij een groter portfolio beheren voor de bank.

De schutter studeerde af in december 2020 nadat hij zijn mastertraject versneld tot een succesvol einde had gebracht. Op de universiteit was hij een gerespecteerd basketballer. Hij viel op omdat hij na enkele eerdere zware botsingen met een helm op speelde.

„Wij hebben nooit één enkel voorteken gezien dat dit zou kunnen gebeuren”, zegt de oud-klasgenoot. „Wij zijn in totale shock. Hij was gewoon een goede jongen uit een goede familie. Dit slaat helemaal nergens op. We begrijpen hier niets van.” De schutter kwam nooit eerder met de politie in aanraking.

De gouverneur van Kentucky, Andy Beshear, vocht tijdens een persconferentie tegen zijn tranen. Hij kende enkele slachtoffers persoonlijk, onder wie Elliot, die als vice-president voor de Old National Bank werkte. De Amerikaanse president Joe Biden belde later op de dag met Beshear.