LIVE | Auto’s blijven van spekgladde wegen slippen, A4 afgesloten door ongeluk

De ANWB herhaalt zijn oproep om niet de weg op te gaan. Het is te gevaarlijk door de gladheid en de sneeuwval. De auto(snel)wegen zijn hier en daar slecht begaanbaar, maar ook op- en afritten zijn vaak spekglad.

„Niet verstandig om te gaan rijden”, zegt een ANWB-woordvoerder.

Bekijk ook: Maaltijdbezorging op zondag onzeker

Volg in dit liveblog de laatste weerberichten en de voorbereiding op de winter van ’21. Winterplaatjes en -pret? Stuur ze naar onze Whatsapp tiplijn (+31613650952).

15.10 GVB schrapt alle trams en bussen

Het GVB heeft alle trams en bussen voor de rest van de dag geschrapt vanwege de weersomstandigheden. Vanochtend werden de meeste trams al naar binnen gehaald.

14.40 Auto’s blijven van spekgladde wegen slippen

Bij Rijkswaterstaat blijven de meldingen over ongelukken en slippartijen op de weg binnenstromen. Zondagmiddag stond de teller op 165, meldt de instantie die de snelwegen beheert.

Druk is het niet op de wegen, maar de gladheid is verraderlijk en leidt er op veel plaatsen toe dat auto’s en vrachtwagens hun grip verliezen. „Het blijft voornamelijk bij blikschade en voertuigen die van de weg zijn geschoven en niet verder kunnen”, aldus Rijkswaterstaat.

De wegbeheerder heeft mensen afgeraden de weg op te gaan, omdat het KNMI een weeralarm heeft afgegeven. Om de wegen zo begaanbaar mogelijk te maken voor mensen die toch noodzakelijke reizen moeten ondernemen door de sneeuw, rijden de hele dag strooiwagens rond. Samen hebben die tot nog toe al 24 miljoen kilo zout gestrooid. Dat is bijna een derde van de totale hoeveelheid strooizout die er dit seizoen tot nog toe doorheen is gegaan.

Door een ongeluk op de A4 ter hoogte van Zoeterwoude-Dorp is de hoofdrijbaan richting Den Haag afgesloten.

14.00 Treinen NS gaan niet meer rijden vanwege winterweer

De treinen van NS gaan zondag de rest van de dag niet meer rijden. NS en ProRail hebben daartoe besloten vanwege het aanhoudende winterweer.

„Op dit moment zijn er te veel storingen om een betrouwbare treindienst te kunnen bieden”, laat NS weten. Later op de dag volgt meer informatie over het treinverkeer op maandag.

Door het hele land zijn wisselstoringen. Storingsploegen proberen die wel te verhelpen, maar zolang het blijft sneeuwen ontstaan telkens nieuwe problemen. Wissels met een verwarmingssysteem vriezen gewoon vast, doordat er sneeuw tussen komt.

Treinen staan stil op Station Arnhem Centraal. Ⓒ ANP / HH

Reizigersvereniging Rover roept NS en andere openbaarvervoerbedrijven op om reizigers die zijn aangewezen op taxi’s financieel te compenseren. Vanwege de lockdown én de door het KNMI afgekondigde code rood zal het aantal gedupeerden niet heel hoog zijn.

„Het is niet de eerste keer en zal ook niet de laatste keer zijn dat het OV wordt genekt door extreem weer”, stelt directeur Freek Bos van Rover. „Als wij dit de komende jaren willen voorkomen, zullen investeringen nodig zijn.” Rover wijst erop dat extreem weer steeds vaker voorkomt door klimaatverandering en pleit voor een programma om het OV ’klimaatproof’ te maken.

13.50 Daklozenopvang Amsterdam blijft tot volgende week overdag open

De opvanglocaties voor dak- en thuislozen in Amsterdam blijven tot volgende week zondag ook overdag open. De gemeente liet zondag al weten dat de locaties vanwege de barre weersomstandigheden overdag open zou blijven. Dit is nu verlengd voor de rest van de week.

Alle dak- en thuislozen kunnen vanwege de coronamaatregelen ’s nachts in de noodopvang terecht. Veldwerk gaat dit weekend extra de straat op om dak- en thuislozen over te halen daarheen te gaan, meldt de gemeente.

De verruiming van openingstijden geldt voor alle opvanglocaties, behalve voor de locatie Schuitenhuis. De gemeente besluit eind van de week of de extra opvang verlengd moet worden.

Wethouder Simone Kukenheim (zorg): „Vanwege het barre winterweer is het nu niet verantwoord om lang buiten te verblijven. Door de lockdown zijn veel openbare locaties in de stad dicht waardoor daklozen overdag aangewezen zijn op inloop voorzieningen. Daarom hebben we besloten komende week alle opvanglocaties te openen. Uiteraard nemen we hierbij de coronamaatregelen in acht en schalen we op als zich risico’s voordoen.”

12.33 uur Wegenwacht al enkele honderden keren te hulp geschoten

De Wegenwacht is sinds middernacht al enkele honderden keren te hulp geschoten. Het gaat volgens een woordvoerder van de ANWB vooral om kapotte accu’s, maar ook vastgevroren spiegels (die inklapbaar zijn maar niet meer uitklappen).

Ongeluk op de A1 bij Baarn. Ⓒ AS Media

De verkeersdienst verwacht dat het zondagmiddag nog drukker wordt. Maar houdt maandag helemaal rekening met een topdrukte.

„Dan zullen er veel mensen zijn die naar hun werk moeten en toch de weg opgaan.” De ANWB heeft voor maandag een kwart meer wegenwachters dan normaal ingezet.

12.06 uur NS weet niet wanneer treinen weer kunnen gaan rijden

Alle NS-treinen staan zondag stil door het barre winterweer. De NS kon rond het middaguur nog niet zeggen wanneer het treinverkeer kan worden opgestart. „We verwachten in de loop van de middag daar meer informatie over te kunnen geven.”

Sneeuw, wind en ijzel veroorzaken overal in het land storingen. Op veel plaatsen bevriezen bijvoorbeeld de wissels, doordat er sneeuw tussenkomt. „NS en ProRail werken er keihard aan om het treinverkeer waar mogelijk weer op te kunnen starten”, laat NS weten. „Dit gebeurt stap voor stap op de plekken waar dit mogelijk is en nog niet in het hele land. De veiligheid van onze reizigers en collega’s staat hierbij voorop.”

Spoorbeheerder ProRail laat op zijn website zien dat zelfs wissels die van een verwarmingssysteem zijn voorzien vastvriezen. „Hier zie je dat onze wisselverwarming het wel doet, maar simpelweg niet is opgewassen tegen de grote laag sneeuw”, schrijft ProRail bij een foto van een uitgeschakelde wissel. „De sneeuw die smelt, verandert in grote en vaste blokken ijs.”

Enkele regionale treinen van andere aanbieders rijden wel. Keolis startte aan het einde van de ochtend de treindienst tussen Zwolle en Kampen weer op. Arriva deed dat eerder al in Groningen en Friesland.

Groningers maken volop grappen op sociale media over het gebrek aan sneeuw in de provincie, waar net als in de rest van het land wel code rood van het KNMI van kracht is. „Ont-wrich-tend”, schrijft een twitteraar sarcastisch bij een foto van straatklinkers waar slechts een minuscuul poederlaagje op ligt.

11.29 uur ANWB: vooral in Overijssel spekgladde op- en afritten

In Overijssel zijn op- en afritten spekglad, meldt de ANWB rond 11.00 uur. De auto(snel)wegen zijn „zeer slecht” begaanbaar door de sneeuwophopingen. Daardoor is zelfs een strooiwagen vast komen te zitten.

In Limburg kan het ook glad zijn door ijzel. In het noordwesten van het land komen zware windstoten voor.

Op de Markerwaarddijk, tussen Lelystad en Enkhuizen, geldt een inhaalverbod en is de maximum snelheid op 70 kilometer per uur gezet.

10. 41 uur Nationaal Park De Hoge Veluwe gesloten om sneeuw

Nationaal Park De Hoge Veluwe blijft zondag gesloten vanwege de hevige sneeuwval. De sneeuw kan voor gevaarlijke situaties zorgen onder de hoge en oude bomen in het park. De directie verwacht bovendien weinig bezoekers, omdat er code rood is afgegeven en mensen dus aangeraden is om thuis te blijven.

De gemeente Rheden heeft de toegangswegen naar natuurgebied de Posbank en naar de heidevelden op het Rozendaalse Veld afgesloten. De heuvelachtige wegen zijn door de sneeuwval onbegaanbaar. Er wordt niet gestrooid omdat de natuur daar beschermd wordt en kwetsbaar is.

De dijk tussen Ophemert en Vuren in West Betuwe is ook dicht. De weg over de dijk is glad en bovendien was het er zaterdag erg druk met kijkers naar het hoge water. Meer dijkwegen zullen zondag gesloten zijn of worden, waarschuwen de waterschappen.

10.40 uur Temperatuur in hele land onder het vriespunt

Nergens in Nederland komt het kwik nog boven het vriespunt uit. Zondagochtend rond 10.00 uur dook het kwik in heel het land onder de nul, meldt Weer.nl.

Het sneeuwgebied heeft zich sinds zaterdagavond uitgestrekt tot alle provincies. Ook in het zuidoosten is het inmiddels gaan sneeuwen. De ijzel is daar overgegaan in sneeuwval. Ook in het uiterste zuiden, in Maastricht, wordt het langzaam wit. Alleen in het uiterste noorden langs de kust en op de Waddeneilanden is het nog droog.

Nederland ontwaakte zondagochtend in een witte wereld. De sneeuwlaag is niet overal even dik. Op de meeste plekken ligt tussen de 5 en 10 centimeter, in het oosten tot 20 centimeter. Op een enkele plek is een pak sneeuw van 30 centimeter gemeten. Het noorden moet het voorlopig met de minste hoeveelheid doen, maar daar komt in de loop van de dag nog sneeuw bij.

De harde wind in combinatie met sneeuw zorgt voor sneeuwjacht. Hierdoor ontstaan sneeuwduinen die voor het verkeer gevaarlijke situaties kunnen opleveren. Door de wind voelt het ook extra koud aan. De gevoelstemperatuur ligt volgens het weerbureau rond de -15.

10.29 uur Arriva start treinverkeer in Groningen en Friesland op

In de provincies Groningen en Friesland start Arriva de treindienst weer op. De Arriva-bussen blijven nog binnen. Normaal gesproken rijdt Arriva met 146 treinen op trajecten in het noorden, oosten en in Limburg.

Connexxion begint het treinverkeer weer op de Valleilijn (Gelderland). In de regio’s Gooi en Vechtstreek, Hoeksche Waard - Goeree Overflakkee, Noord-Holland Noord en Zeeland wordt de busdienstregeling zoveel mogelijk opgestart.

10.28 uur Vliegverkeer heeft veel last van de sneeuw

Op Schiphol regent het zondag annuleringen vanwege de hevige sneeuwval. Tientallen vluchten zijn geschrapt of vertraagd.

Volgens NH Nieuws is de Kaagbaan zodanig bedolven onder de sneeuw, dat het hele vliegverkeer tijdelijk stil is komen te liggen. De woordvoering van de luchthaven was niet direct bereikbaar voor meer informatie.

Ook Eindhoven Airport heeft last van het winterweer. De regionale luchthaven blijft zondag tot zeker 12.00 uur gesloten. Binnenkomende vluchten zijn omgeleid naar Keulen.

10.24 uur Kou hindert ook treinverkeer in westen Duitsland

De harde wind en sneeuw hebben ook in Duitsland voor veel verkeersproblemen gezorgd. Het is glad, er liggen sneeuwduinen op autosnelwegen en er zijn kapotte bovenleidingen boven het spoor. Het treinverkeer over lange afstanden was zaterdag al voor een groot deel uit voorzorg stilgelegd in het noorden van Nedersaksen, Hamburg en Sleeswijk-Holstein, maar zondag vielen ook in het zuidelijker gelegen Ruhrgebied treinen uit, onder meer op de belangrijke routes Düsseldorf-Duisburg-Essen en Dortmund-Hagen-Wuppertal.

10.16 uur Museumplein Amsterdam opnieuw veiligheidsrisicogebied

Het Museumplein en directe omgeving in Amsterdam zijn opnieuw aangewezen als veiligheidsrisicogbied. Dat besluit hebben burgemeester Halsema, politie en Openbaar Ministerie genomen. De maatregel gaat om 11.00 uur in.

De afgelopen weken waren er gewelddadigheden op en rond het plein. Er zijn toen mensen aangehouden die wapens bij zich hadden. Wegens de „reële mogelijkheid” dat er zondag weer mensen met wapens naar het plein komen, is het besluit genomen.

Burgemeester, OM en politie (de zogenoemde driehoek) roepen iedereen op om sowieso thuis te blijven en niet te komen demonstreren, ook vanwege het weeralarm dat het KNMI heeft afgekondigd. „De druk op de hulpdiensten wordt naar verwachting groot en het wordt snijdend koud.”

De politie kan personen in het veiligheidsrisicogebied preventief fouilleren. Dit middel wordt vaker ingezet bij andere risicovolle situaties, zoals bij voetbalwedstrijden.

10.10 uur Politie waarschuwt: flinke boete voor niet sneeuwvrij maken auto

De politie waarschuwt op Twitter dat het flink wat geld kost als je zondagochtend wegrijdt zonder de auto sneeuwvrij te hebben gemaakt. Zo meldt de politie in Alphen aan den Rijn een bestuurder daar een fikse boete te hebben gegeven. De auto had alleen een klein schoon vierkantje op de voorruit en de zijramen waren een beetje schoongeveegd.

Tekst gaat door onder de foto

In Enschede werd zondagmorgen al 18 centimeter sneeuw gemeten. Ⓒ News United

„Dit is dus niet de bedoeling. De voorruit en voorste zijruiten moeten helemaal vrij zijn van sneeuw. De bestuurder is bekeurd en gesommeerd de ruit sneeuwvrij te maken. Kosten: €259,- incl.”, schrijft de politie.

09.30 uur Eindhoven Airport dicht tot zeker 12.00 uur

Vliegveld Eindhoven Airport blijft zondag tot zeker 12.00 uur gesloten, meldt de luchthaven op Twitter. Er vertrekken geen vluchten. Binnenkomende vluchten zijn omgeleid naar Keulen.

09.23 uur Geen treinverkeer tot zeker 12.00 uur

Door het winterse weer rijden zondag in elk geval tot 12.00 uur geen treinen. Of het treinverkeer daarna wel kan worden opgestart, is nog onzeker. Overal in het land zijn storingen, bijvoorbeeld aan wissels.

„Het is nog niet duidelijk wanneer we het treinverkeer kunnen hervatten, maar we werken er keihard aan om dit zo snel mogelijk op te starten”, laat NS weten.

Het spoor is kwetsbaar voor het winterweer. „De meeste wisselstoringen ontstaan doordat er sneeuw tussen het beweegbare deel ligt”, legt spoorbeheerder ProRail uit. „Hierdoor kan het wissel niet meer voldoende bewegen.” Storingsploegen gaan op pad om de sneeuw weg te halen. „Maar door onder andere de harde wind kan de sneeuw snel weer terugwaaien.”

Ook ander OV Plat

Ook veel bussen en trams blijven zondagochtend nog binnen door het extreme weer, melden vervoersbedrijven.

Zo blijven in Friesland, Limburg en Brabant, in Lelystad en in delen van Zuid-Holland de Arriva-bussen binnen. In Rotterdam en in Amsterdam rijden minder metro’s. Het GVB heeft in de hoofdstad bovendien het tramverkeer stilgelegd, op tram 26 na.

Het busverkeer in grote delen van Noord-Holland ligt ook stil. Keolis laat zijn bussen staan in de regio’s Utrecht, Twente en IJssel-Vecht.

08.10 uur Rijkswaterstaat strooide al 15 miljoen kilo zout

Rijkswaterstaat heeft sinds zaterdag 19.00 uur al ruim 20 miljoen kilo zout uitgestrooid over de wegen. In totaal reden de strooiwagens sinds zaterdagavond bijna 185.000 kilometer. Dat blijkt uit de update van Rijkswaterstaat rond 11.00 uur.

Rond 08.00 uur stond de teller nog op ruim 15 miljoen kilo zout, en 140.000 gereden kilometers.

Vanaf 1 oktober strooide Rijkswaterstaat ongeveer 73 miljoen kilo zout. De wagens reden in totaal 912.000 kilometer.

De strooiwagens waren zaterdag al flink in de weer. Rijkswaterstaat beschikt over 546 strooiwagens die ook zijn voorzien van een sneeuwschuiver. Deze wagens kunnen binnen twee uur 10.000 kilometer afleggen om op alle snelwegen, inclusief op- en afritten en verzorgingsplaatsen, zout te strooien. Verder zijn er 350 sneeuwploegen. Hiervoor heeft Rijkswaterstaat 1200 man personeel: 800 chauffeurs en 400 man voor coördinatie en laden en lossen.

In Zutphen viel een wel héél groot pak sneeuw: door stuifsneeuw vormde er een pak van 1,5 meter hoog sneeuw voor de voordeur van Telegraaf-collega Harrie Nijen Twilhaar: „Het is niet meer mogelijk de deur te openen, de stuifsneeuw zorgt voor verplichte quarantaine.” Ⓒ DE TELEGRAAF

07.45 uur Ook bussen rijden niet door de sneeuwstorm

Ook veel bussen rijden zondagochtend vooralsnog niet uit, melden vervoersbedrijven.

Zo blijven in Limburg en Brabant en in delen van Zuid-Holland de Arriva-bussen binnen. In Rotterdam en in Amsterdam rijden er minder metro’s. Busverkeer in de Zaanstreek ligt stil.

Keolis laat zijn bussen staan in de regio’s Utrecht, Twente en IJssel-Vecht.

Bekijk ook: Jongeren houden sneeuwballengevecht met politie

07.00 uur ProRail: tot zeker 10.00 uur geen treinverkeer

Tot zeker 10.00 uur rijden er zondag geen treinen in Nederland. Volgens een woordvoerder van ProRail zijn er op dit moment door het slechte weer „dermate veel storingen in het hele land dat er geen trein kan rijden.”

De spoorbeheerder bekijkt de komende uren of het treinverkeer na 10.00 uur wel opgestart kan worden. „De kans is groot dat we dan kiezen voor een gefaseerde opstart”, aldus de woordvoerder. Hoe die eruit ziet, kan hij nog niet zeggen. „We adviseren reizigers de reisplanner van de NS in de gaten te houden.”

NS meldt ook dat het treinverkeer niet wordt opgestart, vanwege de vele storingen aan onder meer wissels en aan de infrastructuur.

6.39 uur ’Eerste sneeuwstorm in ruim tien jaar’

Voor een officiële sneeuwstorm moet op een KNMI-station een uurvak lang een gemiddelde wind van tenminste 8 beaufort staan. Deze stormachtige wind dient gepaard gaan met sneeuwval of driftsneeuw.

Door de harde wind begint sneeuw in het hele land te verstuiven en die wind trok afgelopen nacht verder aan. In Nijmegen en Ottersum ligt volgens Weer.nl nu 9 centimeter sneeuw en in de Achterhoek ruim 5. Ook op andere plekken, waar geen 8 beaufort is gemeten, gaat het flink tekeer en is sprake van sneeuwjacht. Mogelijk komt het op meer plekken in het noordwestelijk kustgebied tot een sneeuwstorm.

De sneeuwval begon zaterdagavond toen een neerslaggebied vanuit het zuidoosten het land binnentrok. Door de botsing van de zachte lucht uit het zuiden en de koude lucht in het noorden ontstond een actief neerslaggebied. Ook zondag sneeuwt het de hele dag en blijft die sneeuwval gepaard gaan met veel wind. Zondagavond neemt de sneeuwval af. In de nacht naar maandag neemt ook de wind in kracht af en volgt een week met koud winterweer. Er is zelfs kans op een koudegolf.

00.00 uur Vrachtwagen geschaard op Merwedebrug, ook elders ongelukken

Door een geschaarde vrachtwagen op de Merwedebrug bij Gorinchem is de A27 in beide richtingen dicht tussen Werkendam en industrieterrein Avelingen. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten om te rijden via de A15, A2 en A59.

Ook elders vinden ongelukken plaats. Door sneeuwval is het vooral in het midden en zuiden van het land glad, waarschuwt Rijkswaterstaat.

Tekst gaat door onder de foto

Ook in Arnhem lag zondagochtend een dik pak sneeuw. Ⓒ Jean-Marc Regelink/Persbureau Heitink

Bekijk ook: Alle teststraten en vaccinatielocaties dicht vanwege code rood

22:30 uur Friese thuiszorgorganisatie: alleen medisch vereiste zorg

Thuiszorgorganisatie Het Friese Land biedt wegens de door het KNMI afgegeven ’code rood’ voorlopig alleen medisch noodzakelijke zorg aan haar cliënten.

De thuiszorgorganisatie activeert in de nacht van 6 op 7 februari 2021 haar calamiteitenplan, meldt Het Friese Land op zijn website. Ook wordt gekeken of een beroep kan worden gedaan op medewerkers die in hetzelfde dorp of in de buurt van de cliënten wonen.