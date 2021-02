LIVE | ’Eerste sneeuwstorm in ruim tien jaar’

Voor een officiële sneeuwstorm moet op een KNMI-station een uurvak lang een gemiddelde wind van tenminste 8 beaufort staan. Deze stormachtige wind dient gepaard gaan met sneeuwval of driftsneeuw. Dat is nu dus het geval nabij het IJsselmeer.

Door de harde wind begint sneeuw in het hele land te verstuiven en de wind trekt in de nacht van zaterdag op zondag nog verder aan. In Nijmegen en Ottersum ligt volgens Weer.nl nu 9 centimeter sneeuw en in de Achterhoek ruim 5. Ook op andere plekken, waar geen 8 beaufort is gemeten, gaat het flink tekeer en is sprake van sneeuwjacht. Mogelijk komt het vannacht op meer plekken in het noordwestelijk kustgebied tot een sneeuwstorm.

De sneeuwval begon zaterdagavond toen een neerslaggebied vanuit het zuidoosten het land binnentrok. Door de botsing van de zachte lucht uit het zuiden en de koude lucht in het noorden ontstond een actief neerslaggebied. Ook zondag sneeuwt het de hele dag en blijft die sneeuwval gepaard gaan met veel wind. Zondagavond neemt de sneeuwval af. In de nacht naar maandag neemt ook de wind in kracht af en volgt een week met koud winterweer. Er is zelfs kans op een koudegolf.

Indrukwekkende sneeuwstormen

De laatste hevige sneeuwstorm dateert van 1985 toen het op 8 en 9 januari sneeuwde bij een stormachtige wind. De zwaarste en meest ontwrichtende sneeuwstorm was die van 14 februari 1979. Toen duurde de sneeuwstorm 90 uur en ontstonden sneeuwduinen van 3 tot 6 meter hoogte. Deze eeuw was alleen op 9 januari 2010 sprake van een officiële sneeuwstorm in Hoek van Holland, Lauwersoog, Schiermonnikoog en boven het IJsselmeer.

Het is volgens Weer.nl geen toeval dat de laatste officiële sneeuwstorm alweer ruim 10 jaar geleden plaatsvond. Het klimaat warmt namelijk op en daarmee worden sneeuw en winterweer in het algemeen steeds zeldzamer. In de vorige eeuw kwam een sneeuwstorm gemiddeld eens in de 5 jaar voor, de huidige sneeuwstorm is pas de 2e van deze eeuw.

07.45 uur Ook bussen rijden niet door de sneeuwstorm

Ook veel bussen rijden zondagochtend vooralsnog niet uit, melden vervoersbedrijven.

Zo blijven in Limburg en Brabant en in delen van Zuid-Holland de Arriva-bussen binnen. In Rotterdam en in Amsterdam rijden er minder metro's. Busverkeer in de Zaanstreek ligt stil.

Keolis laat zijn bussen staan in de regio's Utrecht, Twente en IJssel-Vecht.

07.00 uur ProRail: tot zeker 10.00 uur geen treinverkeer

Tot zeker 10.00 uur rijden er zondag geen treinen in Nederland. Volgens een woordvoerder van ProRail zijn er op dit moment door het slechte weer „dermate veel storingen in het hele land dat er geen trein kan rijden.”

De spoorbeheerder bekijkt de komende uren of het treinverkeer na 10.00 uur wel opgestart kan worden. „De kans is groot dat we dan kiezen voor een gefaseerde opstart”, aldus de woordvoerder. Hoe die eruit ziet, kan hij nog niet zeggen. „We adviseren reizigers de reisplanner van de NS in de gaten te houden.”

NS meldt ook dat het treinverkeer niet wordt opgestart, vanwege de vele storingen aan onder meer wissels en aan de infrastructuur.

In Enschede werd zondagmorgen al 18 centimeter sneeuw gemeten. Ⓒ News United

00.00 uur Vrachtwagen geschaard op Merwedebrug, ook elders ongelukken

Door een geschaarde vrachtwagen op de Merwedebrug bij Gorinchem is de A27 in beide richtingen dicht tussen Werkendam en industrieterrein Avelingen. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten om te rijden via de A15, A2 en A59.

Ook elders vinden ongelukken plaats. Door sneeuwval is het vooral in het midden en zuiden van het land glad, waarschuwt Rijkswaterstaat.

Ook in Arnhem lag zondagochtend een dik pak sneeuw. Ⓒ Jean-Marc Regelink/Persbureau Heitink

22:30 uur Friese thuiszorgorganisatie: alleen medisch vereiste zorg

Thuiszorgorganisatie Het Friese Land biedt wegens de door het KNMI afgegeven ’code rood’ voorlopig alleen medisch noodzakelijke zorg aan haar cliënten.

De thuiszorgorganisatie activeert in de nacht van 6 op 7 februari 2021 haar calamiteitenplan, meldt Het Friese Land op zijn website. Ook wordt gekeken of een beroep kan worden gedaan op medewerkers die in hetzelfde dorp of in de buurt van de cliënten wonen.