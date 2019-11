Mogelijk levenslang om doodrijden Nederlandse Gitta (27)

„Het is goed mogelijk dat de dader levenslang blijft vastzitten”, citeren Australische media de rechter. De man die de 27-jarige Scheenhouwer aanreed, zat in een gestolen auto en reed 80 kilometer per uur, twee keer zo hard als toegestaan. Hij was op weg naar zijn drugsdealer.

Volgens de advocaat van de automobilist heeft zijn cliënt veel psychische problemen. Op het moment van de aanrijding was hij onder invloed van heroïne.

Familieleden en de vriend van het slachtoffer kwamen naar Melbourne om te kunnen spreken in de rechtbank. De uitspraak volgt op 15 november.