’In deze moeilijke tijd staat Nederland naast China’

In de strijd tegen het coronavirus heeft KLM drie containers met medische spullen overhandigd aan haar Chinese partner China Eastern. Ⓒ De Telegraaf

Peking - In de Chinese virusprovincie Hubei zijn mondkapjes en beschermende kleding niet aan te slepen. Mede dankzij internationale donaties is er in het virusgebied een minder schrijnend tekort aan medisch materiaal dan een paar weken geleden. Ook Nederlandse bedrijven en ondernemers dragen zo hun steentje bij.