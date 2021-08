Woede en verdriet in Libanon bij herdenking havenramp

In Beiroet ontplofte vorig jaar op dat tijdstip een lading in beslag genomen ammoniumnitraat. De chemische stof was niet goed opgeslagen in de haven en dat zou ook bekend zijn geweest bij de autoriteiten. Die vermeende nalatigheid leidde tot een van de zwaarste niet-nucleaire ontploffingen die ooit zijn gemeten. De explosie was te voelen tot op Cyprus, dat op 240 kilometer van Libanon ligt. De verwoestingen in de stad waren enorm en duizenden mensen liepen verwondingen op.

Veel burgers woedend

Veel schade is ook een jaar later nog niet gerepareerd en veel burgers zijn nog woedend op de autoriteiten. Zo bestaat grote onvrede omdat het onderzoek naar de ramp nog niet heeft geleid tot veroordelingen. Op een enorm spandoek dat is opgehangen bij de haven staat „gijzelaars van een moordzuchtige staat.”

Een havenarbeider die zeven collega’s verloor vroeg zich tegenover persbureau AFP af waarom de autoriteiten jarenlang verzwegen dat tonnen explosief materiaal waren opgeslagen naast hun kantoor. „Ze hadden ons moeten waarschuwen. Dan had ik de mannen gewoon met een telefoontje kunnen vertellen dat ze moesten vluchten”, zei de 32-jarige. „De veiligheidsfunctionarissen, de regering en de douane wisten het natuurlijk allemaal.”

Donorconferentie

Libanon verkeert in een zware economische en politieke crisis die alleen maar erger is geworden door de ramp. Een groot deel van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Er wordt woensdag een donorconferentie gehouden om de noodlijdende Libanezen te helpen. Daar hoopt organisator Frankrijk minstens 350 miljoen dollar (295 miljoen euro) op te halen.

Paus Franciscus sprak woensdag de hoop uit dat de conferentie een succes zal worden. „Ik roep de internationale gemeenschap op om Libanon op het pad naar wederopstanding te zetten met concrete maatregelen, en niet alleen woorden”, zei de 84-jarige Franciscus. Die vertelde dat hij ook graag een bezoek zou willen brengen aan het land.