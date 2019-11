Boodschappen krijgen nieuw gezondheidslogo

Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) broedt al langer op zo’n gezondheidskeurmerk, maar wist nog niet goed welke het moest worden. Van drie verschillende is een studie gemaakt en daarvan blijkt een Frans systeem als beste uit de bus te zijn gekomen. Het gaat om Nutri-score. Het is een lettersysteem waarbij gezonde producten een groene A krijgen en ongezonde een rode E.

Hoewel de knoop is doorgehakt zal het nog wel even duren voordat de Nutri-score alle Nederlandse schappen heeft veroverd. Blokhuis wil namelijk dat er eerst nog weeffouten uit het Franse systeem worden gefilterd. Neem nou olijfolie: de meeste landen zien dat als een tamelijk gezond product. In ieder geval gezonder dan boter. Toch krijgt het in de Nutri-score een schamele C. Het tegenovergestelde is aan de hand met wit brood dat van Nutri-Score een A krijgt, terwijl volkoren brood toch echt een stuk gezonder is.

Belangrijk in strijd tegen overgewicht

Het kabinet heeft inmiddels bedongen dat een onafhankelijke internationaal wetenschappelijk comité de Nutri-score nog eens gaat doorvlooien. Als dat achter de rug is wordt het halverwege 2021 breed in Nederland ingevoerd.

Veel omringende landen zoals België, Frankrijk en Duitsland zijn al met het voedselkeuzelogo begonnen. „Het moet een gezonde keuze makkelijker maken voor consumenten”, zegt Blokhuis. „Het is belangrijk bij het tegengaan van overgewicht.”

RIVM niet overtuigd

Of dat ook daadwerkelijk zo is valt te betwijfelen. Volgens het RIVM is er namelijk ’geen overtuigend bewijs’ dat een voedselkeuzelogo tot gezondere keuzes leidt. „Een integrale aanpak blijft nodig.”

Achter het lettersysteem van Nutri-score gaat een puntentelling schuil. Een product krijgt pluspunten voor eiwit, vezels, fruit, groente, peulvruchten en noten. Minpunten zijn er voor calorieën, suikers, verzadigd vet en zout.

Groentefabrikant HAK drukt het logo al af. Voedselproducenten zijn overigens niet verplicht om het voedselkeuzelogo op hun verpakking te zetten. Er wordt straks ook gecontroleerd of fabrikanten geen loopje nemen met het logo, aldus Blokhuis. Maar hoe dat gaat gebeuren, moet nog worden geregeld.

