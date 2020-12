België begint meteen na Kerstmis met inenten

Premium Video

Boa grijpt in bij Action

Winkels als Action en Wibra moeten toch gesloten blijven. Dat heeft het kabinet woensdagmiddag gezegd nadat ophef was ontstaan over het openen van de winkelketens. Verslaggever Michelle Willemsen was vanmiddag bij de Action in Hilversum waar de winkel nog wel een uur open was.