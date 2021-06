Minder dan 1200 coronapatiënten in de ziekenhuizen

Binnenland

Corona verliest terrein, fors minder besmettingen en opnames

Het aantal nieuwe coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft dalen. In de afgelopen 24 uur zijn bijvoorbeeld maar zes mensen vanwege corona op een intensive care opgenomen. Dat is het laagste aantal sinds het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding begon met het delen van die gegevens in okt...