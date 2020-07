Rusland keurt nieuw coronamedicijn goed

Onderzoek bij minder ernstige gevallen zou hebben aangetoond dat het medicijn zeer effectief de vermeerdering van het coronavirus afremt. Coronavir is een van de eerste medicijnen in Rusland en in de wereld dat niet de complicaties van het virus aanpakt, maar het virus zelf bestrijdt, aldus de verklaring van het bedrijf. Binnen vijf dagen zou het virus bij 77,5 procent van de patiënten zijn uitgeschakeld.

Coronavir stopt de infectie veel sneller door de „effectieve belemmering van de virusreplicatie”, stelt de medisch directeur van R-Pharm. Het testen begon eind mei. Inmiddels hebben meer dan 110 poliklinische patiënten de behandeling gekregen.

Coronavir is het derde geregistreerde medicijn in Rusland tegen het nieuwe coronavirus. Het eerste, Avifavir, wordt sinds 11 juni aan patiënten gegeven. Rusland telde inmiddels ruim 700.000 besmettingen. Ruim 10.000 mensen bezweken aan de infectie.