Werk aan trams GVB stil om chroom-6

AMSTERDAM - De werkzaamheden aan trams van twee oudere typen in Amsterdam zijn voorlopig stilgelegd vanwege de schadelijke verf chroom-6 die op de trams is aangetroffen. Totdat de (gezondheids)risico’s in kaart zijn gebracht, mogen werknemers niet aan de trams lassen, slijpen en schuren. Werk aan de binnenzijde kan wel doorgaan, zegt een woordvoerster van het Amsterdamse ov-bedrijf GVB na berichtgeving in Het Parool. Hoelang het werk stilligt en hoeveel medewerkers ermee te maken hebben, kon zij nog niet zeggen.