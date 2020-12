Nationale ombudsman: ’Noodvoorziening toeslagdrama ging niet naar ouders’

Ⓒ Matty van Wijnbergen

Den Haag - Nog tijdens de verhoren over de kinderopvangtoeslag heeft Nationale ombudsman Reinier van Zutphen een wrange situatie voorkomen voor gedupeerde ouders. Het water was duizenden gezinnen, die door deze affaire in de schuldsanering terecht waren gekomen, zo tot de lippen gestegen dat ze uit coulance aanspraak konden maken op een zogenaamde noodvoorziening van 500 euro en een eenmalige gift van 750 euro om het ergste leed te slechten. „Maar toen dat uitgekeerd zou worden, dreigde het rechtstreeks te worden overgemaakt aan schuldeisers.”