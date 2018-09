Teleurstelling over KBX

„Het is echt balen, zeker nu de bestemming zo ver weg is. We hadden nog een beetje hoop dat het toestel in Nederland zou blijven”, treurt Gijs Dubbeldam van Spotters Platform Schiphol. Honderden mensen steunen zijn poging om het toestel in eigen land een tweede leven te geven als museumstuk.

Dubbeldam ging de boer op bij luchtvaartmusea, het ministerie en Schiphol. Niemand wil de portemonnee trekken om het bijzondere exemplaar te kopen. Nu is het vliegtuig voor ruim 3 miljoen euro verkocht aan een Australische luchtvaartmaatschappij. „Persoonlijk had ik het liefst gezien dat de Fokker tentoongesteld zou worden op het panoramaterras op Schiphol. Fokker was ons Hollands trots. Dit exemplaar is natuurlijk extra bijzonder.”

De vliegtuigfanaat is verrast door de laconieke houding van politiek Den Haag. „Niemand lijkt zich te bekommeren om dit bijzondere erfgoed. Koninklijke auto’s, koetsen en treinen blijven wel behouden. Daar hoort dit in Nederland gebouwde toestel ook bij.”

Het gezicht van de spottersvereniging van Schiphol verwacht een stormloop op de laatste vluchten van de KBX. „We merken nu al dat liefhebbers graag nog een foto willen maken. Het is altijd extra spannend, want we weten nooit precies wanneer het regeringstoestel de lucht in gaat.”

Het regeringstoestel gaat vanaf komende zomer dienst doen als vip-vliegtuig. Het interieur blijft voor een groot deel in tact. De registratie PH-KBX, wat staat voor Koningin Beatrix, verdwijnt. Net als alle uiterlijke kenmerken die te maken hebben met Nederland en het Koninklijk Huis.

De Tweede Kamer is voorlopig nog niet klaar met de ’vliegtuigenhandel’ van het kabinet. De SP vindt de aanschaf van het nieuwe toestel, een Boeing Business Jet van 92,7 miljoen euro veel te duur. „Het is opmerkelijk dat de Koning al bezig was met zijn vliegbrevet voor dit toestel terwijl de zoektocht nog gaande was”, aldus Kamerlid Van Raak. Ook D66 is kritisch over de gang van zaken. Parlementariër Van Meenen noemt het aanschafbedrag „behoorlijk hoog”. Hij wil verder nog een keer weten waarom de KBX afgelopen najaar leeg naar Australië vloog: „Was het soms om het vliegtuig aan de koper te showen?”