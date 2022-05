Verdachte (16) van neersteken vrouw op fiets blijft vastzitten

De vrouw werd in Vlaardingen neergestoken toen ze op de fiets onderweg was naar een café. Ze dacht eerst dat ze een klap had gekregen, maar later bleek ze gestoken te zijn. Het mes bleef steken in haar rug.

Beelden van de verdachte werden eerder getoond via Opsporing Verzocht. Hierop was te zien dat hij omkeerde nadat hij de vrouw zag, haar op zijn fiets volgde en stak. Het onderzoek loopt nog, meldt het Openbaar Ministerie.