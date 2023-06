Nederland en Marokko gaan strijd aan tegen georganiseerde misdaad

Het is een nieuwe diplomatieke doorbraak na jarenlange ijzige verhoudingen tussen de twee landen. Eerder maakte Nederland en Marokko ook al afspraken over het terugnemen van migranten die ons land waren uitgeprocedeerd, al gaat dat nog altijd maar mondjesmaat.

De samenwerking met het Noord-Afrikaanse land was daarvoor uiterst moeizaam. Voormalig staatssecretaris Broekers-Knol (Asiel) was er niet eens welkom om over migratie te praten. De bewindsvrouw werd zelfs geschoffeerd toen de Marokkaanse ambassadeur op de valreep niet kwam opdagen op haar departement.

Bilateraal verdrag

„Georganiseerde misdaad gaat al onze grenzen over”, zegt minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) in een toelichting op het nieuwe uitleveringsverdrag. „Internationale drugscriminaliteit verlegt continu de smokkelroutes en crimineel vermogen wordt razendsnel in andere landen weggezet om uit handen van de opsporingsdiensten te blijven.”

Met een zogeheten ’bilateraal verdrag voor uitlevering’ versterken Nederland en Marokko de gezamenlijke aanpak van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad. „Alleen door meer met andere landen samen te werken, kunnen we deze internationaal opererende criminele netwerken oprollen en kapot maken”, zegt de VVD-minister.

De laatste tijd zet Nederland een charmeoffensief in omdat het Noord-Afrikaanse land een belangrijke rol speelt op het gebied van migratie en georganiseerde misdaad. Na diverse bezoeken tussen bewindslieden over en weer, begint de samenwerking steeds nauwer te worden. Eerder konden criminelen ongestoord naar Marokko gaan om vervolging door Nederland te ontlopen.

Er is nu een ambtelijk akkoord bereikt over de hoofdlijnen van het verdrag. Aan de exacte tekst van het verdrag wordt de komende maanden nog gewerkt, voordat er wordt getekend. Naar verwachting kan het verdrag in het najaar worden bekrachtigd en aan de Tweede Kamer worden voorgelegd.

In het verdrag worden afspraken gemaakt over procedures die nodig zijn voor uitlevering. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid worden uitleveringen ook nog individueel getoetst. „Ook na het aangaan van een bilateraal verdrag geldt dat elk verzoek voor uitlevering afzonderlijk wordt beoordeeld en getoetst op basis van wettelijke en verdragsrechtelijke kaders.”