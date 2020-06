Man in Estland opent vuur: twee doden en drie gewonden

De schietpartij vond plaats in het westen van het land, vlakbij het plaatsje Lihula. De man reed daar met een auto tegen een muur en ontvluchtte de plaats van het ongeval. Een motorrijder die het zag gebeuren volgde de verdachte. De schutter opende vervolgens het vuur op de motorbestuurder, die ter plaatse overleed.

Even later schoot de man ook op een auto. Een vrouw overleefde dat niet. De andere drie inzittenden, een man en de twee kinderen, raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Na een klopjacht kon de Estse politie de verdachte inrekenen. De man was onder invloed van alcohol en had een wapenvergunning, zo blijkt uit onderzoek. Over zijn motief is nog niets duidelijk.

Jüri Ratas, de premier van Estland, spreekt van een „tragisch incident” dat hem „ongelofelijk triest” maakt.