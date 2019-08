Na bloedbad El Paso: ’Kinderen renden huilend rond’

Eén van de omstanders, militair Gledon Oakley, trok zijn vuurwapen toen hij de schoten van verdachte Patrick Crusius (21) hoorde. „Ik was aan het winkelen in een sportzaak toen er opeens allemaal kinderen binnenkwamen met verhalen over een schietpartij. Toen Oakley buiten de winkel ging kijken, hoorde hij ook zelf de schoten. „Ik zag overal huilende kinderen rondrennen. Een flink aantal van hen zonder ouders. Ik heb geprobeerd om ze zo snel mogelijk in veiligheid te brengen. Ik maakte me echt zorgen over die kinderen en heb eigenlijk niet eens aan mijn eigen veiligheid gedacht.” Op sociale media krijgt Oakley veel lof.

In de Walmart waren op het moment van de schietpartij zo’n drieduizend shoppers aanwezig. Onder hen waren ook veel kinderen omdat het nieuwe schooljaar voor de deur staat.

Glendon Oakley bracht kinderen in veiligheid na de schietpartij in de Wallmart in El Paso. Ⓒ Twitter

Op een parkeerplaats werd Oakley om zijn vuurwapen staande gehouden door agenten. Nadat hij zijn licentie had getoond en een verklaring had afgelegd, mocht hij vertrekken.