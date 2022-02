Vader en dochter verbreken wereldrecord door op één dag 23 werelderfgoedplaatsen te bezoeken

Buitenland

Zara (19) breekt wereldrecord met solovlucht rond de wereld

De 19-jarige Vlaams-Britse Zara Rutherford is in het Belgische Kortrijk onder grote publieke belangstelling en luid applaus met haar ultralichte sportvliegtuigje geland na een soloreis van vijf maanden rond de wereld. Ze brak daarmee het wereldrecord om als jongste vrouw in haar eentje de wereld ron...