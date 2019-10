Half miljoen huizen VS van stroom af om brand

De stroom wordt afgesloten, zodat bomen die tegen hoogspanningskabels vallen geen brand veroorzaken. In de Amerikaanse kuststaat is het al maanden erg droog en waait het momenteel hard. De noodtoestand is al van kracht door grote bosbranden in het noorden en het zuiden van Californië.

PG&E ziet zich genoodzaakt om de stroom af te sluiten, nadat het bedrijf de schuld had gekregen voor het veroorzaken van bosbranden in 2017 en 2018. Toen veroorzaakten vonken van hoogspanningskabels grote bosbranden en moest het bedrijf een schadevergoeding van 30 miljard dollar betalen.