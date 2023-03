Politie: overleden man Hoofddorp mogelijk betrokken bij vechtpartij

„Wat het slachtoffer is overkomen, moet vermoedelijk tussen 23.00 uur op maandagavond 6 maart en 02.00 uur in de eropvolgende nacht zijn gebeurd”, denkt de politie. De bewoner van het huis is als getuige gehoord.

In het programma werd ook een foto getoond van het slachtoffer, die tatoeëerder was en een eigen bedrijf had met onder meer een vestiging in Amsterdam. „Weet of vermoedt u iets over een conflict waarbij hij mogelijk betrokken kan zijn geweest, geef dat dan alstublieft door”, vraagt de politie.