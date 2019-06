Forum verdedigt zich tegen ’labels’ media

Het gaat om aantijgingen dat de partij van Thierry Baudet racistisch, vrouwonvriendelijk en antisemitisch zou zijn en slachtoffers van MH17 in de kou laat staan. Tegen alle ’labels’ brengt Forum een verdediging in.

Racistisch? „Flauwekul. Kritiek op de massale immigratie is geen racisme. FVD beoordeelt mensen op individuele kwaliteiten.” Het klopt dat Baudet de omstreden Franse politica Jean-Marie le Pen tweemaal heeft ontmoet. „Dus?” Het was bovendien uit academische interesse, omdat de FvD-leider een boek over nationalisme schreef.

Dat Baudet een filmpje deelde van ’Duitse neonazi-vrouwen’ over verkrachtingen door migranten is ’kolder’, aldus de website. Daarop wordt ook de vraag gesteld: „Gaat het nou om de inhoud of om de herkomst?” Dat aan het eind van het filmpje Rutte, Jetten en Klaver in beeld verschijnen met daaronder de tekst ’sie haben es gewusst’ roept de associatie op met de Tweede Wereldoorlog, zo erkent Forum. „Maar dat was niet de insteek’.

’Opgeblazen’

Bij het omstreden essay over Houellebecq, waarin Baudet werkende vrouwen in verband brengt met de ondergang van de westerse beschaving (vrouwen met een baan krijgen immers minder kinderen), was de ophef volgens Forum ook de schuld van de media. Die zouden kunnen zeggen: „Hartstikke leuk dat FVD een partijleider heeft die af en toe ook eens een boek leest en daar wat over schrijft. In dit geval over vervreemding en doorgeslagen individualisering. In plaats daarvan werd echter één zinnetje over emancipatie uit de context gehaald en opgeblazen tot een bizar statement over vrouwenrechten, abortus en euthanasie.”

Onbezonnen

FvD bestrijdt dat het een ’onbezonnen’ uittreden uit de EU wil. „We realiseren ons dat door de onrust rondom Brexit vrees bestaat voor een Nexit. Daarom zeggen we steeds: we zijn uiterst sceptisch over EU hervormingen, maar we gaan het op zijn minst proberen. Laat dan maar blijken of het lukt. Daarna geven we de bevolking de kans om deze grondige hervormingspoging.”

Overdrachtelijk huilen

Op sommige punten steekt de partij de hand in eigen boezem - enigszins. De persoonlijke vraag aan VVD-leider Rutte wanneer hij voor het laatst had gehuild, ’landde verkeerd’ en ’was niet echt handig’. „Wat Baudet bedoelde was: wanneer was je voor het laatst ontroerd? Wanneer viel je even helemaal stil, wanneer was je sprakeloos?... Maar de formulering werkte niet goed. Rutte begreep de overdrachtelijke betekenis van het woordje ’huilen’ niet goed, of speelde er handig op in; het publiek begon ’boe’ te roepen - en toen Rutte vervolgens antwoordde over zijn gestorven zus had hij een soort homerun in het debat gemaakt.”