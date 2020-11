Voedselbank wordt voetbalsponsor: ’We hopen dat mensen ons weten te vinden’

Aanvoerder Aaron Conijn van de Noord-Hollandse zaterdagvierdeklasser kreeg donderdag als eerste het nieuwe shirt aangemeten, waarin het eerste elftal gaat spelen zodra de coronaban is opgeheven. „Voor een organisatie die altijd druk is met inzamelingen, is het heel bijzonder om als eerste voedselbank in Nederland zelf een soort sponsorrol te krijgen”, zo meldt voorzitter Hans Brinkhuis van de in Assendelft gevestigde regionale voedselbank.

Donateurs van de charitatieve instelling kunnen gerust zijn: geen cent van hun bijdrage gaat naar de voetbalclub. De naamsvermelding op de shirts en trainingspakken wordt volledig gefinancierd door een lokale investeringsfirma, die jaarlijks een deel van de winst afstaat aan goede doelen. „Dit steuntje in de rug van de regionale voedselbank, die ook een donatie van 1500 euro ontvangt, is daar onderdeel van. We hopen andere bedrijven op een idee te brengen”, aldus woordvoerster Astrid Heijkamp van deze firma.

Zichtbaarheid

Voedselbank Zaanstreek is blij met de grotere zichtbaarheid: „Vanwege de coronacrisis groeit het aantal bewoners in onze regio dat hulp nodig heeft om dagelijks een maaltijd op tafel te kunnen zetten. We hopen dat mensen die behoefte aan levensmiddelenpakketten hebben ons weten te vinden. Daarnaast zou het mooi zijn als een grotere naamsbekendheid onze organisatie in beeld brengt bij mensen of bedrijven die ons werk willen ondersteunen. Het is helaas hard nodig, bijna 1 miljoen mensen in ons land leven onder de armoedegrens”, zo schetst voorzitter Brinkhuis.

Voor VV Jisp, uitkomend in de laagste klasse van KNVB-district West-1, is de sponsoring van de tenues plus de trainingspakken al mooi meegenomen. Maar het bestuur is helemaal verguld met de duizenden euro’s die de komende jaren vanwege de shirtreclame in de kas vloeien. „Dat geld is echt noodzakelijk voor ons voortbestaan. Door de coronamaatregelen is onze kantine ’De Muizenval’ gesloten en lopen we al maandenlang flinke barinkomsten mis”, zegt voorzitter Jan Koene.