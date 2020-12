Groot tekort aan sneltesten ziekenhuizen

Dat bevestigt een woordvoerder van de Dienst Testen aan de Volkskrant. Men spreekt van ’wereldwijde schaarste’. Alle ziekenhuizen zouden ’op rantsoen’ zijn gezet.

Het gaat om pcr-sneltesten, niet te verwarren met antigeensneltesten. Die laatste zijn minder gevoelig en kunnen daardoor besmettingen missen (vals-negatieve uitslagen).

In het Dijklander Ziekenhuis, met locaties in Hoorn en Purmerend, wordt duidelijk wat de gevolgen zijn. „Wij krijgen per locatie 30 pcr-sneltesten per week. Dat zijn er veel te weinig. We hebben geprobeerd er meer te krijgen, maar kregen nul op het rekest”, zegt manager acute zorg Arjan Lindeboom. Gemiddeld komen op de twee locaties 85 patiënten per dag binnen, van wie 30 tot 40 covid-verdacht.