Militair gewond na aanrijding met ree

Exterieur van Vliegbasis Gilze-Rijen, het hoofdkwartier van het Defensie Helikopter Commando. Ⓒ ANP / HH

Gilze-Rijen - Een militair van de luchtmacht is dinsdagochtend gewond geraakt toen hij met zijn motor in botsing kwam met een ree op vliegbasis Gilze-Rijen. De militair is met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.