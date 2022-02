Oproep: wat zijn uw plannen voor de krokusvakantie?

Premium Binnenland

Haarlem nieuwe filehoofdstad van ons land, Amsterdam voor het eerst buiten top 10

Automobilisten in Haarlem en Den Haag hebben te maken met de meeste vertraging om de stad in en uit te komen. De top van filesteden wordt gecompleteerd met Groningen, dat in 2021 is opgeklommen naar de derde plek in de gehate lijst.