Auto ramt woning Sint Willebrord en rijdt door

SINT WILLEBRORD - Een auto heeft dinsdagavond met haar auto de gevel van een huis geramd in de Nachtegaalstraat in het Brabantse Sint Willebrord. De bestuurster van de auto oogde in paniek, aldus ooggetuigen. Ze besloot echter om de auto in zijn achteruit te zetten en vervolgens weg te rijden.