Duiker voor kust Australië gedood door haai

Het slachtoffer is een duiker van wie de identiteit nog onbekend is. Naar zijn lichaam wordt nog gezocht. Een vrouw die op een boot in zijn gezelschap verkeerde moest in shocktoestand naar het ziekenhuis worden gebracht.

Het bestuur van de deelstaat West-Australië heeft aangekondigd de haaienpatrouilles te intensiveren.

Bekijk ook: Haai valt twee mensen aan voor kust Australië

Haaien slaan toe

Voor de kusten van Australië worden vaker mensen ogenschijnlijk zonder provocatie door een haai gebeten en daarbij gedood. Afgelopen jaar zijn zeker tien mensen voor de kust van Australië door een haai verwond. In oktober 2019 werd bij een Britse man een voet afgebeten en raakte een andere man ernstig gewond bij een haaienaanval.