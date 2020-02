Ciara bereikt Nederland

„Dat komt overeen met de verwachtingen van de afgelopen dagen. Het hoogtepunt zal liggen op die buienlijn die zondag later op de dag over het land trekt, we kunnen windstoten krijgen van 130 kilometer per uur.”

Zoals elk bijzonder weerfenomeen heeft ook een storm te maken met definities. Windkracht negen, wat duidt op stormkracht, is op bepaalde plekken al waargenomen. Maar om ’officieel’ van een storm te moeten spreken, moet het een heel ’uurvak’ met windkracht negen waaien. „Dat moet het van tien minuten over het hele uur tot het volgende hele uur met windkracht negen waaien”, vertelt Damen. „Dat is nu nog nét niet het geval, maar ik verwacht dat dat eind van de ochtend wel zo is. Ik vermoed zelfs dat er tussen tien en elf sprake gaat zijn van het begin van de officiële storm.”

Zoals de verwachtingen er nu uitzien zal het dan de hele dag stormen, tot het tegen het einde van de avond weer langzaam af gaat nemen.

Vooral op dijken en bruggen zal het verkeer last hebben van de harde wind. Rijden met een lege vrachtwagen of een aanhanger is niet verstandig, waarschuwt Weeronline.