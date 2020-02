LIVE - Ciara raast over Nederland: eerste meldingen van schade

Dierenparken gesloten

Amsterdamse parken gaan uit voorzorg dicht

Op Schiphol al 120 vluchten geschrapt

Geen wedstrijden in het amateurvoetbal en in de Eredivisie

De komende uren wordt het alleen maar erger. „Op de Noordzee wordt op dit moment een dikke windkracht tien gemeten”, vertelt Damen. „Dat windveld bereikt ons later vanmiddag, maar hoe laat precies is nog even afwachten.” Volgens de huidige verwachting gebeurt dat over een paar uur. „Het zal misschien in de kustprovincies zelfs gaan tippen aan windkracht tien, en als het op zo’n uurvak uitkomt op die windsnelheden, spreken we van een officieel zware storm.”

Dierenparken worden gesloten en evenementen worden afgelast. Amsterdamse parken gaan uit voorzorg dicht en Schiphol schrapt zo’n 120 vluchten. Kijk hier welke maatregelen er genomen zijn om de storm te slim af te zijn.

Tekst loopt door onder de video.

Overigens wordt volgens de definitie gesproken van een landelijke storm, ook als alleen in de kustgebieden de stormkracht echt bereikt wordt. „Wind is altijd heel lokaal in Nederland”, vertelt Damen. „De laatste keer dat het in het binnenland boven de windkracht negen kwam, was in januari 2018 en daarvoor was het ook tien jaar terug. Maar voor veel mensen in het binnenland zal het ook voelen als een echte storm.”

„Het hoogtepunt zal liggen op die buienlijn die zondag later op de dag over het land trekt, we kunnen windstoten krijgen van 130 kilometer per uur”, vertelt Yannick Damen van Weeronline. Plaatselijk kunnen de windstoten nog wat zwaarder zijn.

Zoals de verwachtingen er nu uitzien zal het dan de hele dag stormen, tot het tegen het einde van de avond weer langzaam af gaat nemen.

Bekijk ook: Zo houd je stand tegen de orkaankracht van Ciara

Vooral op dijken en bruggen zal het verkeer last hebben van de harde wind. Rijden met een lege vrachtwagen of een aanhanger is niet verstandig, waarschuwt Weeronline.

Charmeoffensief boeren

Ondertussen heeft Farmers Defence Force (FDF) in storm Ciara een kans gezien voor een charmeoffensief. De boeren-actieclub heeft een tijdelijk noodnummer geopend om te helpen bij eventuele omgevallen bomen en grote takken die wegen blokkeren. „Talloze strijders hebben al aangegeven dat zij paraat staan om burgers te helpen”, aldus de actieclub. „FDF stelt haar netwerk, trekkers en manschappen ter beschikking om hulp te bieden indien nodig.”