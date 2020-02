LIVE: Schade in hele land door storm Ciara

De landelijke eenheid roept op bij stormschade niet naar 112 te bellen als er geen sprake is van acuut gevaar, omdat het nummer beschikbaar moet blijven „voor als elke seconde telt.” Het nummer 0900-8844 is voor politiezaken die minder dringend zijn en als er sprake is van schade die geen gevaar oplevert voor anderen, kunnen mensen volgens de politiewoordvoerder het beste de gemeente bellen.

Langs de snelweg A12 bij Harmelen is een deel van het dak van een tankstation gewaaid. Er zijn geen berichten over gewonden

Omgevallen boom raakt rijdende auto in Roermond: vrouw gewond, aldus 1Limburg

Door een omgevallen boom op het spoor bij Wierden is geen treinverkeer mogelijk tussen Apeldoorn en Enschede en op het traject Zwolle-Enschede

Door een defecte bovenleiding als gevolg van de storm rijden er geen treinen tussen Breda en Tilburg

Tussen Zaandam-Enkhuizen is een vlag in de bovenleiding gewaaid, waardoor er tot nader order geen treinen rijden op dit traject

Tussen Eindhoven en Helmond is een trein tegen een omgewaaide boom op het spoor gereden. Niemand raakte gewond, maar de schade aan de trein is volgens ProRail aanzienlijk

De veerdienst tussen Texel en Den Helder is sinds zondagmiddag gestremd wegens de storm. Dat meldt rederij TESO op de website

Rederij Doeksen alle afvaarten van en naar Vlieland en Terschelling laten vervallen

Het veer over de Westerschelde tussen Vlissingen en Breskens is uit de vaart gehaald. Exploitant Westerschelde Ferry meldt dat als alternatief bussen worden ingezet

Reizigers die met de veerboot naar Engeland willen, kunnen zondag niet van IJmuiden naar Newcastle varen. Ook de afvaart maandag van Newcastle naar IJmuiden is geschrapt

Op het drukke Schenkviaduct in het centrum van Den Haag vielen twee bomen om

Bij de ambassade van Zuid-Afrika aan de Wassenaarseweg in Den Haag viel een grote naaldboom op een rijdende auto. De inzittenden kwamen met de schrik vrij

In Rotterdam zijn op de ’s-Gravendijkwal bouwmaterialen en steigeronderdelen de weg op gewaaid. De weg is afgesloten

De Rotterdamse gemeente heeft vanwege de storm het Kralingse Bos afgesloten

Op de Pier van Scheveningen zijn achttien gondels van het reuzenrad uit voorzorg afgekoppeld

De Houtribdijk (N307) tussen Enkhuizen en Lelystad is voor vrachtverkeer en voertuigen met aanhangers afgesloten

Dierenpark Amersfoort bleef zondag dicht

Ouwehands Dierenpark op de Grebbeberg in Rhenen raadde bezoekers aan om vanaf 14.00 uur niet meer naar de dierentuin te komen

Artis ging om 14.00 uur dicht

Zaterdag meldde Blijdorp in Rotterdam al dat de diergaarde uit voorzorg om 14.00 uur zou sluiten

Wildlands Adventure Zoo in Emmen heeft zondag rond 15.30 uur laten weten dat het park dichtgaat omdat dat veiliger is voor de dieren, bezoekers en medewerkers

Aan de Veldlaan de wijk Angelso in Emmen is door de storm een boom op een auto gevallen. Niemand raakte gewond. Ⓒ Van Oost Media

„De storm is inderdaad wat heftiger dan verwacht”, vertelt Yannick Damen van Weeronline. „Op de Noordzee worden op boorplatformen windsnelheden gemeten tot windkracht elf. De verwachting was dat het windkracht tien zou worden.” De kans dat het daadwerkelijk ook aan de kust en op het vasteland een ’zeer zware storm’ wordt, acht Damen niet zo groot. „Er is een kansje dat de windsnelheid tegen de elf aan gaat komen of er misschien zelfs wat overheen. Maar ik verwacht geen gemiddelde windsnelheden die het ook officieel een zeer zware storm maken.” In de loop van de middag en avond krijgt de rest van het land kans op nog zwaardere windstoten. „Tot honderddertig kilometer per uur hadden we vanavond verwacht, maar we zitten nu al aan die waarden.”

Op Vlieland was het tussen 12.00 en 13.00 gemiddeld windkracht 10. De zwaarste windstoot op het eiland had een snelheid van 129 kilometer per uur. Dat is de zwaarste windstoot die tot nu toe tijdens deze storm in Nederland op het land is gemeten.

Code oranje

Voor Noord-Holland en de Wadden is code oranje van kracht. Dat houdt in dat er grote kans is op gevaarlijk of extreem weer, met risico op schade, letsel of veel overlast. De eerste storm die in ons land ooit een naam heeft gekregen.

Mogelijk bereikt de wind op de westelijke Wadden en langs de kust van Noord-Holland later zondagmiddag windkracht 11. Daarbij is kans op zeer zware windstoten tot 130 km per uur.

De zware storm houdt aan de kust aan tot begin van de avond, wanneer buien met zeer zware windstoten van ongeveer 130 kilometer per uur passeren. Daarna verdwijnt de storm, maar blijft het onstuimig.

Boom waait om en belandt op rijdende auto in Groningen Ⓒ Venema Media

Landelijke storm

Overigens wordt volgens de definitie gesproken van een landelijke storm, ook als alleen in de kustgebieden de stormkracht écht bereikt wordt. „Wind is altijd heel lokaal in Nederland”, vertelt Damen. „De laatste keer dat het in het binnenland boven de windkracht negen kwam, was in januari 2018 en daarvoor was het ook tien jaar terug. Maar voor veel mensen in het binnenland zal het ook voelen als een echte storm.”

„Het hoogtepunt van de storm verwachten we tussen zes en tien uur ’s avonds”, vertelt Damen. „Dat komt overeen met de verwachtingen van de afgelopen dagen. Het hoogtepunt zal liggen op die buienlijn die later vandaag over het land trekt, als we windstoten kunnen krijgen van 130 kilometer per uur.”

Dierenparken worden gesloten en evenementen worden afgelast. Amsterdamse parken gaan uit voorzorg dicht en Schiphol schrapt zo’n 120 vluchten. Kijk hier welke maatregelen er genomen zijn om de storm te slim af te zijn.

Eerste schademeldingen

Inmiddels komen er uit het hele land meldingen van schade binnen. Zo is er in het Zuid-Hollandse Pijnacker een groot stuk dak van een woning weggewaaid toen de storm vat kreeg op de dakbedekking van een dakkapel. In kustgebieden waaien takken van bomen en op meerdere plekken zijn zelfs volledige bomen omgewaaid.

Zoals de verwachtingen er nu uitzien zal het dan de hele dag stormen, tot het tegen het einde van de avond weer langzaam af gaat nemen.

Vooral op dijken en bruggen zal het verkeer last hebben van de harde wind. Rijden met een lege vrachtwagen of een aanhanger is niet verstandig, waarschuwt Weeronline.

