Marengo-getuige legt verklaring af; geen verdachten in de zaal

Voor het weekeinde werd bekend dat de kroongetuige weigert nog langer vragen te beantwoorden van het Openbaar Ministerie en de advocaten van de medeverdachten. Waarom zal mogelijk vandaag duidelijk worden.

Saskia Belleman volgt de zaak live via twitter

Nabil B. is een belangrijke getuige voor het Openbaar Ministerie. Hij heeft al een reeks belastende verklaringen afgelegd voor hoofdverdachte Ridouan Taghi en de medeverdachten. In totaal staan er inclusief de kroongetuige, 17 mensen terecht in Marengo. Saïd Razzouki bevindt zich nog in Colombia in afwachting van zijn uitlevering.

Ook de familie van Nabil B. roerde zich voor het weekeinde omdat er geen mogelijkheid was om de zitting via een videoverbinding te volgen. Dat heeft de rechtbank inmiddels alsnog geregeld.

Tijdens de zittingen vandaag en morgen zullen er geen verdachten in de zaal zijn. Een aantal zal mogelijk wel via een videoverbinding vanuit de gevangenis de zaak kunnen volgen. Op 27 en 28 mei zijn er nog 2 inleidende zittingen die werden georganiseerd nadat de 5 advocaten van het kantoor Ficq en partners aankondigden niet naar de rechtbank te zullen komen als de verdachten niet wordt toegestaan hun eigen zitting bij te wonen. Om tegemoet te komen aan de bezwaren van de verdediging kunnen op 27 en 28 mei wel verdachten aanwezig zijn.

Ridouan Taghi heeft via zijn advocate Inez Weski laten weten de pro formazittingen voorlopig niet te zullen bijwonen.