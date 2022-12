Levenslang verbod om tabak te kopen voor Nieuw-Zeelandse kinderen

Door de nieuwe wet wordt het verboden voor winkels om sigaretten te verkopen aan mensen die na 1 januari 2009 geboren zijn. Die mensen zijn nu nog maar maximaal 13 jaar oud, maar het verbod blijft hun hele leven gelden. De boete voor winkeliers kan oplopen tot 150.000 Nieuw-Zeelandse dollar (91.050 euro).

In het nieuwe wettenpakket is ook opgenomen dat tabak minder nicotine mag bevatten en dat 90 procent van de winkels die nu tabak verkopen daarmee moet stoppen. Minister Ayesha Verrall hoopt dat deze maatregelen bijdragen aan een rookvrije toekomst. „Duizenden mensen zullen langer en gezonder leven en dat scheelt 5 miljard dollar voor ons zorgsysteem.”

De nieuwe regels om roken tegen te gaan in Nieuw-Zeeland gelden als een van de strengste in de wereld. Alleen in Bhutan is het nog strenger, waar sigarettenverkoop sinds 2010 voor iedereen verboden is. De laatste jaren is het aantal rokers in Nieuw-Zeeland al flink afgenomen. In 2021 rookte nog 8 procent van de bevolking, in Nederland was dat zo’n 20 procent.