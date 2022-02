Krokodil na vijf jaar van band rond nek verlost: ’Ik kon het niet meer aanzien’

Het ruim vijf meter lange beest werd in 2016 voor het eerst gezien met de band rond zijn nek bij de stad Palu op het Indonesische eiland Sulawesi. In de jaren erna was het dier een opvallende verschijning in de regio. De band was vermoedelijk afkomstig van een scooter.

Niet de specialisten van de overheid slaagden erin het dier te verlossen, maar de 34-jarige vogelhandelaar Tili wist het dier van de band te bevrijden. Met stukken kip wist hij de krokodil te lokken en met wat hulp van een paar sterke mannen vast te binden. „Ik kan er gewoon niet tegen als ik dieren zo zie lijden. Ik kon het niet meer aanzien en moest iets doen”, verklaarde Tili achteraf. Als de krokodil nog verder zou groeien, dreigde het dier te stikken.

Lees hieronder verder

De band wordt losgetrokken en de krokodil in bedwang gehouden. Ⓒ AFP

De krokodil kwam in 2020 ook nog groot in het nieuws toen de lokale overheid een beloning uitloofde voor degene die het dier zou bevrijden. Daar kwam veel kritiek op omdat mensen daardoor onverantwoorde risico’s zouden kunnen nemen. Tili kan binnenkort echter een beloning verwachten, lieten de autoriteiten weten.

Artsen durfden de krokodil niet te verdoven, omdat ze bang waren dat het dier alweer het water in zou gaan voordat het verdovingsmiddel begint te werken.