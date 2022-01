8 jaar cel voor Franse ’spion’ in Iran, familie smeekt om vrijlating

Volgens de Franse advocaat van Briere is de veroordeling politiek gemotiveerd en was het proces een „maskerade.” Briere zou een „gijzelaar” zijn van het Iraanse regime, dat hem wil gebruiken als wisselgeld in de onderhandelingen met het Westen over vernieuwing van het atoomakkoord uit 2015. Daarin werd afgesproken dat Iran geen kernwapens zou ontwikkelen in ruil voor opheffing van de economische sancties tegen het land. De partijen in het akkoord - Duitsland, Frankrijk, Rusland en het Verenigd Koninkrijk - praten momenteel onder leiding van de Europese Unie in Wenen met Iran.

Ⓒ SEVGI/SIPA

In totaal zitten zo’n vijftien mensen met westerse paspoorten in Iraanse gevangenissen op beschuldiging van spionage. Briere is de enige van hen die niet ook de Iraanse nationaliteit heeft. Verschillende gevangenen zijn uit protest in hongerstaking gegaan. Ook Briere heeft volgens zijn advocaat sinds kerst niets meer gegeten. In Parijs gingen enkele tientallen bekenden van Briere in protest.

Bekijk ook: Fransman beschuldigd van spionage in Iran

Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de veroordeling in een verklaring „nergens op gebaseerd en onacceptabel.” Volgens het ministerie zal Briere in beroep gaan tegen de uitspraak.