Vertrouwen agent is weg

Amsterdam - Nadat een deelnemer aan een trouwstoet in Rotterdam een agent bewusteloos had geslagen, zei korpschef Erik Akerboom dat geweld tegen dienders zwaarder moet worden bestraft. Maar voor de politiemensen is het niet genoeg. ’Elk jaar weer hetzelfde riedeltje van de politietop. Maar echt geloof heb ik er niet meer in dat er echt wat verandert. Blijkbaar moeten er eerst doden vallen?’