Eerste schaatsers wagen zich op natuurijs op Ryptsjerksterpolder

Schaatsen

Unieke hattrick voor Femke Kok met winst op de 500 meter

Femke Kok heeft in de wereldbeker een zeldzame hattrick op haar naam gebracht. De 20-jarige Friezin won in Thialf voor de derde keer op rij een race op de 500 meter. Ze zegevierde in een tijd van 37,23 seconden. Vorig weekeinde was de Nederlands kampioene op deze afstand in Heerenveen ook al twee ke...