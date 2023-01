OORLOG IN OEKRAÏNE Dag 342 van de invasie LIVE | VS wil niet aan de F-16-straaljagers voor Kiev, Franse president laat wel opening

Een Oekraïense soldaat in de Donetsk in het oosten van het land. Ⓒ ANP / Associated Press

Na bijna een jaar sinds de grootschalige invasie van Rusland is de strijd in Oekraïne toegespitst aan het front in Donetsk. Volgens Kiev wordt er nog altijd zwaar gevochten. Beide kanten claimen successen. Volg in dit liveblog de laatste ontwikkelingen.