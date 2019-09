’Piemel’: Indonesië lacht om betekennis product Duits bedrijf

Op de Facebook-pagina van het bedrijf reageren veel Indonesiërs. Een man beveelt aan: „Uw bedrijf moet naar Indonesië komen. Kontool is hier erg populair, dus de meeste mensen hier zouden het product geweldig vinden.”

Stefan Jürgens van Kantiko zegt dat het bedrijf vier of vijf jaar geleden de gelijkenis van de naam al kende. Maar omdat de Indonesische markt voor Kantiko niet interessant is, heeft het softwarebedrijf de naam Kontool gewoon aangehouden. Jürgens lacht om de hype. Hij kwam erachter toen Kantiko plotseling veel likes op Facebook kreeg en mensen vanuit Indonesië massaal opbelden.

Kantiko plaatste op Facebook een Engelstalig bericht voor mensen in Indonesië. „Als we met ons product op jullie markt komen, moeten we een nieuwe naam vinden. Maar eerst moeten we de Duitse markt veroveren”, luidt het bericht.