Jan van Zanen beëdigd in Den Haag, ereburger Remkes geëmotioneerd

Jan van Zanen wordt tijdens een buitengewone raadsvergadering in het stadhuis beedigd als burgemeester van Den Haag. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Jan van Zanen is woensdagavond beëdigd als de nieuwe burgemeester van Den Haag. De beëdiging, door de commissaris van de Koning Zuid Holland Jaap Smit, had vanwege de coronaregels plaats in de hal van het stadhuis.