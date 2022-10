Premium Het beste van De Telegraaf

Vluchtelinge roept Nederland op vuist te maken tegen regime Yasmijn werd geboren in Iraanse gruwelgevangenis: ’Godswonder dat ik nog leef’

Door Marcel Vink

Yasmijn Fataie (38) werd geboren in de, volgens velen,‘beruchtste gevangenis van het Midden-Oosten’. ,,Evin is erger dan elk cellencomplex dat je op televisie hebt gezien en waarvan je denkt dat het vreselijk is.” Ⓒ Rene Bouwman

AMSTERDAM - Als iemand in Nederland beseft welke gruwelijkheden plaatshebben in de beruchte Evin-gevangenis van Teheran, waar zaterdag brand woedde en schoten werden gehoord, dan is het Yasmijn Fataie (38). De van oorsprong Iraanse werd geboren in de, volgens velen, ‘beruchtste gevangenis van het Midden-Oosten’. Ze was zondag op De Dam om, in navolging van veel betogers in het islamitische land zelf, op te staan tegen het barbaarse regime. Wat daar gebeurt is niet anders te omschrijven dan terreur en horror, zegt Fataie. ,,Mijn moeder is gefolterd terwijl ze zwanger van me was.”