Tientallen minderjarige vluchtelingen naar Duitsland overgevlogen

In Osnabrück zullen de vluchtelingen, die gemiddeld dertien jaar oud zijn, twee weken lang in quarantaine blijven vanwege het coronavirus. De kinderen komen volgens het Griekse ministerie van Migratie voornamelijk uit Syrië en Afghanistan. Na de afzonderingsperiode worden ze verdeeld over de verschillende Duitse deelstaten.

Het is de tweede groep minderjarigen die uit de overvolle vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden Chios, Lesbos en Samos naar Europa wordt gevlogen. Woensdag al werden twaalf kinderen door Luxemburg opgenomen.

In totaal zitten zeker 1600 alleenstaande minderjarige vluchtelingen vast in de overvolle kampen. De bedoeling is al die kinderen te verdelen over Europese landen. Duitsland wil 350 tot 500 kinderen opnemen. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland gaan ook Frankrijk, Portugal, Ierland, Finland en Kroatië meedoen. Maar voor 900 kinderen is nog geen plek gevonden.

Nederlandse gemeenten hebben zich bereid getoond om 500 kinderen op te nemen, maar het kabinet ziet daar vooralsnog niets in. Dat de regering geen plannen heeft in die richting noemden VluchtelingenWerk, Defence for Children en Stichting Vluchteling begin april nog „onaanvaardbaar.”