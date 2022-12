Eeuwenoud schip in nagenoeg perfecte conditie teruggevonden in Noors meer

Hoe oud het wrak precies is, is moeilijk te zeggen, maar archeologen schatten dat het dateert van ergens tussen 1300 en 1800. Het gezonken schip lijkt alleszins opmerkelijk goed bewaard gebleven. Dat heeft te maken met de zoetwateromgeving en het gebrek aan golfactiviteit op de diepte waar het is teruggevonden. Op basis van de gemaakte beelden schatten de onderzoekers dat het schip zo’n 10 meter lang is. Het is gebouwd met een techniek waarbij de planken van het lichaam elkaar overlappen, een methode die dateert uit het Vikingtijdperk.

Dat het nu wordt teruggevonden, is geen toeval. Noorse wetenschappers zijn momenteel volop bezig met het Mjosa-meer in kaart te brengen. Dat meer is een bron van drinkwater voor zo’n 100.000 Noren, maar twee jaar geleden werden er heel wat munitiekisten op de bodem teruggevonden die de gezondheid van het water kunnen schaden. Daarom besloot het Noorse Onderzoeksteam van Defensie om het meer verder te onderzoeken.

Twee jaar geleden werden heel wat munitiekisten gevonden op de bodem van het meer. Ⓒ NTNU/FFI

„We hadden wel verwacht dat we scheepswrakken konden tegenkomen tijdens ons onderzoek”, zegt hoofdonderzoeker Oyvind Odegard. Hij denkt dat het schip gezonken moet zijn door extreme weersomstandigheden. „Aangezien we het wrak midden op het meer hebben gevonden, lijkt dat de meest waarschijnlijke verklaring. Vermoedelijk gebruikte het schip vierkante zeilen en die zijn moeilijk te navigeren in extreem winderige omstandigheden.”