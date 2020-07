Aboutaleb en Halsema: bereid nieuwe maatregelen voor

Volgens Aboutaleb is de anderhalvemetermaatregel ’sleets’ geworden. Op straat houden mensen zich er nauwelijks aan. „Je moet een alternatief achter de hand hebben. Die hebben we niet. Noch een verplichte quarantaine, noch verplichte mondkapjes.”

Aboutaleb zegt mede namens burgemeester Halsema van Amsterdam te spreken. Beiden roepen het kabinet en het RIVM op om nu al voor te sorteren op nieuwe maatregelen.

Wat Aboutaleb betreft zouden de mondkapjes zelfs op straat verplicht kunnen worden, zei de burgemeester woensdagavond bij Nieuwsuur. „Het huis uit, en zo’n mondkapje op. Dat is het makkelijkst te handhaven.”

Offerfeest

De besmettingen in Zuid-Holland stijgen harder dan elders. In Rotterdam gaat de lijn vrij sterk omhoog. „En ik maak me grote zorgen om het Offerfeest. Dat is traditiegetrouw een feest waar heel veel mensen bij elkaar komen. Voor je het weet zitten in een huiskamer twintig, dertig mensen. Mijn oproep: zie daarvan af. Wees er ongelofelijk voorzichtig mee. Vier het feest binnen een huishouden. Nodig geen mensen uit. Ga niet op bezoek. Dat is levensgevaarlijk. We hebben de afgelopen periode rond zo’n acht Rotterdams-Marokkaanse gezinnen veertig besmettingen geconstateerd, allemaal het gevolg van groepsbesmettingen thuis.”

Kennissenkring-weigeraars

De GGD in Rotterdam test zo’n 850 mensen per dag. Dat worden er steeds meer. „Maar je moet de rest van de mensen ook in kaart brengen, maar we merken dat niet iedereen bereid is om zijn kennissenkring bekend te maken. En als we die wel in beeld hebben, zijn ze niet bereid de quarantainemaatregelen in acht te nemen. We hebben letterlijk meegemaakt dat iemand gebeld werd door de GGD, om te checken of die in quarantaine was, die zei: ’mag ik je zo terugbellen, ik sta bij de kassa’.”

De quarantaine is ’te vrijblijvend’, concludeert Aboutaleb. „We willen dat de ministers zich erop beraden of dat zo moet blijven.” Hij pleit voor een eventuele verplichte quarantaine na contact met een besmet persoon. „Dat kun je tenminste handhaven. Je kunt mensen bellen om te checken of ze in quarantaine blijven, en dan een boete opleggen als dat niet zo is.” Met de huidige juridische onderbouwing is handhaven simpelweg niet mogelijk, zegt de burgervader.

Minister Grapperhaus liet woensdag weten dat hij geen nieuwe maatregelen afkondigt. De cijfers geven daar geen reden toe, de besmettingen zijn nog lang niet op het piekniveau uit maart en april. Grapperhaus noemde de stijging „een stroomstoot die ons alert moet houden.”