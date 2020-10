Weer ruim 3200 nieuwe coronabesmettingen

In de afgelopen zeven dagen zijn meer dan 20.000 nieuwe besmettingen gemeld. Het aantal sterfgevallen steeg donderdag met dertien, evenveel als op dinsdag en woensdag. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven.

Rotterdam-Rijnmond telde de meeste nieuwe gevallen. Het aantal besmettingen daar steeg met 449. Daaronder zijn 277 positieve tests in Rotterdam zelf. Daarmee gaat de Maasstad als tweede stad in Nederland door de grens van 10.000 gevallen. De teller staat nu op 10.105.

In Amsterdam-Amstelland werden afgelopen etmaal 408 positieve tests geregistreerd, waaronder 344 in Amsterdam. Sinds het begin van de uitbraak zijn 13.365 inwoners van de hoofdstad positief getest. Het aantal besmettingen in Haaglanden steeg met 352 en in de provincie Utrecht met 284.

Leiden ging donderdag door de grens van duizend besmettingen, als zeventiende gemeente in Nederland.