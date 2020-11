Roeiduo trotseert samen de oceaan: ’Zwaarste race op aarde’

Mark Slats en Kai Wiedmer hebben al flink wat uren trainen in hun zelfgebouwde roeiboot Maria erop zitten. Ⓒ Eva Bloem

Wassenaar - Hij roeide al een keer in zijn eentje in een recordtempo de Atlantische Oceaan over en zeilde alleen de wereld rond zonder moderne hulpmiddelen, maar klaar met zijn avonturen is hij nog lang niet. De Wassenaarse aannemer Mark Slats (43) vertrekt volgende week voor een nieuwe uitdaging: met een roeiboot zijn eigen record verbreken.