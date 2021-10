Man met vuurwapen op dak in Leeuwarden gearresteerd

Binnenland

Man (33) opgepakt na vondst 1000 kilo illegaal vuurwerk in loods

Een 33-jarige man uit Tiel is maandag aangehouden nadat er in de naastgelegen gemeente Buren in Gelderland 1000 kilo zwaar illegaal vuurwerk in een loods werd aangetroffen, meldt de politie donderdag. Er werd daarnaast vuurwerk in de auto van verdachte gevonden.