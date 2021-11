Feyenoordfans in Berlijn: kroegen ontruimd en drie personen gearresteerd

Donderdag omstreeks 16.30 uur ontruimde een politiemacht de Hackescher Markt, een plein het oosten van de stad. Daar kwamen net als een dag eerder honderden supporters van Feyenoord samen, zongen liederen en staken vuurwerk af.

De ontruiming verliep op het eerste oog ordentelijk en zonder geweld. Toch zijn donderdagavond de eerste arrestaties al verricht op de Rominter Allee, meldt de Berlijnse politie op Twitter. Eén persoon werd gearresteerd na het verbranden van een signaalvlam, twee anderen voor verzet en het aanvallen van de politie.

Eén Feyenoordfan werd gearresteerd na het verbranden van een signaalvlam, twee anderen voor verzet en het aanvallen van de politie. Ⓒ dpa

Horecazaken ontruimd

De Berliner Zeitung laat weten dat er donderdagavond al diverse kroegen in Berlijn zijn ontruimd vanwege Feyenoordfans. In de loop van de dag kreeg de politie herhaaldelijk noodoproepen van restauranthouders omdat zij zich gestoord voelden door de fans. De politiewoordvoerder zei dat politieagenten werden gealarmeerd en enkele groepen uit de betrokken bars hebben begeleid. Er was geen massaal verzet.

Op het perron van het metrostation Sophie-Charlotte-Platz gooiden fans rookbommen. Het station was volledig gevuld met rook. Ook moest een metro worden vervangen nadat een deur was vernield. De politie bleef bij de groepen supporters om de daders te identificeren en te arresteren, meldt de politie op Twitter.

Ⓒ dpa

Berlijnse Muur

Van de 71 Feyenoordfans die woensdag werden gearresteerd, zullen er zeven nog een nacht in voorarrest doorbrengen. Dit is beslist door een rechter en meldt de Berliner Morgenpost. Voor de andere fans wordt hun arrest nog onderzocht. Zij zullen derhalve niet bij de wedstrijd aanwezig zijn.

De twee vandalen die dinsdag de Berlijnse Muur bekladden zullen worden vrijgelaten, zegt een woordvoerder van de politie. Ze zullen zich later voor de rechter moeten verantwoorden en kunnen een geldboete of een gevangenisstraf krijgen.

Slecht weer

De wedstrijd tussen FC Union Berlin en Feyenoord in de Conference League begint om 21.00 uur. Veel supporters van de club uit Rotterdam hebben zich ruim een uur voor de aftrap al in een hoek van het stadion verzameld. Union Berlin rekent op 30.000 toeschouwers, maar het is de vraag of die wel komen, vanwege het slechte weer. Het regent al de hele dag hard in Berlijn.

De Berlijnse politie had ook nog goed nieuws voor alle fans die donderdagavond aanwezig zijn bij de wedstrijd. Bij wijze van uitzondering mogen paraplu’s mee het Olympiastadion in. Het regent al de hele dag hard in Berlijn, en de verwachting is dat die regen donderdagavond onverminderd aanhoudt.