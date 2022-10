’Slag om Cherson wordt de zwaarste tot nu toe, Russen graven zich in’

Na eerdere berichten over een (gedeeltelijke) terugtrekking hebben de Russen zich volgens Oekraïne nu ingegraven rond Cherson, de grootste stad die Rusland tot nu toe veroverd heeft. De stad is belangrijk voor de Russische president Poetin omdat het de hoofdplaats in van de gelijknamige regio Cherson, die recentelijk door Rusland werd geannexeerd.

In de regio rond Cherson werden de Russen de afgelopen weken teruggedreven. Burgers ten oosten van de Dnjepr-rivier zijn volgens Rusland geëvacueerd, maar Oekraïne beschuldigt de vijand van 'deportaties'.

Volgens Arestovych zijn er geen signalen dat ook het Russische leger zich zal terugtrekken uit Cherson. Integendeel, de Russen zouden hun posities zelfs verstevigen en zich ingraven om een Oekraïense aanval te kunnen afslaan.

De regio Cherson is strategisch van groot belang voor Poetin. Via Cherson kan Poetin een landverbinding maken naar de Krim. Daarnaast zou het verlies van Cherson een verdere opmars van Rusland richting de havenstad Odessa ernstig in de weg staan.