Rek je vakantie!

Wat een vindingrijkheid onder onze reislustige lezers! De een neemt volop cd’s mee met lekkere muziek uit z’n vakantieland. Zo heerlijk op gedanst daaro, dat moet thuis ook kunnen! Dus wordt die uitheemse muziek thuis tot gekwordens toe gedraaid, elke avond. De ander laat wat dozen wijn overkomen uit z’n favoriete mediterrane regio, waar het deze vakantie weer zo verrukkelijk tafelen was. Dat houdt de stemming er lekker in! Ook zijn er nogal wat lezers die, eenmaal weer terug op hun basis, het eten van hun vakantieland thuis gaan uitproberen. Zulke inspanningen willen nog wel eens mislukken, doordat lokale ingrediënten hier even niet voorhanden zijn. Dan is de smaak vaak nét niet raak.

Anderen zetten na thuiskomst een vakantiefoto op het beeldscherm van hun computer of iPad. Sommigen boeken meteen weer opnieuw, ook een manier! Dusdoende droom je al gelijk weer terug naar je liefste vakantieland.

Je hebt zelfs mensen die een neppalm op hun balkon zetten, met daaronder een opblaas-leguaan. Komen de vakantiekriebels van terug. Moet je wel zorgen dat-ie niet leegloopt, die leguaan, lijkt me dan nogal een afknapper. Nogal wat lezers bellen geregeld met hun in de vakantie opgedane, lokale vrienden. Zo raken zij dan direct weer helemaal in vakantiestemming - tót de telefoonrekening in de bus valt.

„Vakantiegevoel krijg je doordat je in een andere omgeving bent”, beweert R. Olthof. „Geen dagelijkse beslommeringen van je werk. Zodra je weer thuis bent, keren de oude patronen weer terug. Daardoor kun je dat ontspannen gevoel van vakantie helaas niet mee naar huis nemen."

„Een terugblik is het beste wat er is, na een geslaagde vakantie”, mailt P. van Velde. „Ik maak van foto’s en films een HD-show op een blue-rayschijf. Dan, onder het genot van een hapje en een drankje, kijk ik alleen of met wat vrienden en vriendinnen en alle herinneringen zijn er weer."

„Mij helpt het als ik een specifiek vakantiedrankje of thee mee kan nemen naar kantoor. En natuurlijk een mooie vakantiekiek op het bureau”, mailt Frederice van de Vijver. „Hoe we het thuis ook hetzelfde willen laten zijn als in de vakantie, zelfde wijn en zelfde salades, het is hartstikke anders”, meldt Ellie Brigden-Lindhout. „Er is ook geen bediening aan tafel!"

Zelfs zijn er lezers die zó holderdebolder raken van hun vakantieland dat ze er geen afscheid meer van kunnen nemen. Vaak komt dat doordat ze ter plekke een geliefde hebben opgedaan. Als ze eenmaal terug zijn, blijkt dat ze eigenlijk niet meer zonder hun vakantielief kunnen. Wat dan? Dan zit er niets anders op dan verhuizen! Gebeurt vaker dan je zou denken.

„Mijn grootste troef is mijn geliefde die uit mijn favoriete vakantieland komt”, mailt I. Bernaers uit Amsterdam. Wat een geluksvogel!

jvnoord@telegraaf.nl